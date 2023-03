Man (42) door geweld omgekomen in Maassluis

De politie kreeg rond 02.30 uur een melding van een steekpartij op de Fenacoliuslaan in het oude centrum van Maassluis. Er bleek niet te zijn gestoken, maar mogelijk was er sprake van een vechtpartij, zegt de politie. Het slachtoffer was zwaargewond en is later die nacht overleden in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.