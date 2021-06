Meer dan honderd coronabedden in ziekenhuizen vrijgekomen

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 530 coronapatiënten. Dat zijn er 86 minder dan op dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de zeventiende achtereenvolgende dag. Intensivisten hebben nu nog 304 mensen met corona onder hun hoede, zeventien minder dan op dinsdag.

Ziekenhuizen lopen de laatste weken hard leeg. Precies een maand geleden, op 9 mei, behandelden ze 2435 coronapatiënten. Dat betekent dat er 1601 bedden zijn vrijgekomen.

De leegloop betekent ook dat artsen en verpleegkundigen op andere afdelingen aan het werk kunnen worden gezet om te helpen bij de reguliere zorg. Op de intensive care liggen nu 531 mensen met andere aandoeningen.

Dat het aantal coronapatiënten zo snel daalt, komt vooral doordat steeds minder mensen vanwege corona in een ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden 55 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care. In de afgelopen zeven dagen hebben ziekenhuizen 467 coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens in oktober.