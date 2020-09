Oktoberfest, maar dan anders

Normaal zou om 12.00 uur op het festivalterrein op de Theresienwiese het sein ’O’zapft is’ (de tap is geopend) worden gegeven. Maar dat terrein, anders altijd het hart van het feest met kraampjes, kroegjes en terrassen, is nu leeg en er geldt ook nog eens een alcoholverbod.

Wel kan er volop bier worden gedronken in ruim vijftig herbergen in München. De voormalige burgemeester van München Christian Ude gaf daar toch een soort aftrap, door om 12.00 uur in brouwerij annex café Schiller Bräu het eerste vaatje aan te slaan.

Op de uitgestorven Theresienwiese - afgezien van een corona-teststraat - grepen betogers de gelegenheid aan om coronaproof te demonstreren voor een sociale en ecologisch verantwoorde toekomst, met oog voor het klimaat en dierenrechten. Ze droegen mondkapjes en hielden afstand van elkaar.