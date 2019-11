Den Haag - Er is onrust ontstaan bij de VVD nu de top van de ’vroemvroempartij’ een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur niet langer uitsluit. Bij Kamerleden klinkt rumoer, maar na het tornen aan de hypotheekaftrek, de knieval voor rekeningrijden en weer een kinderpardon is de vraag of de fractie dit keer wel een blokkade opwerpt.