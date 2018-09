Michael Jackson wilde duet met Justin Timberlake

Justin vertelt in een interview tegen Oprah dat hij in zijn *NSync periode een nummer voor de King of Pop had geschreven. Maar de single, Gone, werd niet door Micheal opgepikt.

Toen Justin de track met zijn groep uitbracht, bedacht de inmiddels overleden Michael zich echter en belde hem op. "Hij zei dat hij een duet met me wilde opnemen. Ik was aan de telefoon -en ik stomp mezelf in mijn gezicht- want ik zei: Dat kan ik niet doen. Kunnen we een *NSync feat. Micheal Jackson nummer opnemen? Maar hij wilde dat niet, hij wilde echt een duet met mij."

Dat dat duet er nooit is gekomen blijft eeuwig zonde, maar volgens Justin heeft het hem doen inzien dat hij op solo-avontuur moest gaan. En dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd, zo weten we inmiddels.

13 mei komt Michael Jacksons XSCAPE uit, het tweede album dat postuum wordt uitgebracht. Justin zal op die plaat te horen zijn.