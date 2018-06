Prinsjesdag: wat verandert er voor de ondernemer?

- Fijn voor de ondernemer: de koopkracht van de consument gaat omhoog met 0,5 procent.

- Voor de bestrijding van schijnconstructies is eenmalig 100 miljoen beschikbaar.

- Werkgevers met een personeelstekort die ervoor open staan om werknemers uit een andere sector aan te nemen, kunnen de omscholingsuren betaald krijgen uit de WW-pot. In de nieuwe ronde met financiering voor zogenaamde sectorplannen kunnen sociale partners namelijk ook een 'brug-WW' opnemen. Met die maatregel gaan werknemers direct aan de slag bij een nieuwe werkgever, en de tijd dat zij scholing volgen, krijgt de nieuwe baas betaald met WW-geld. Hoeveel geld er precies naar de brug-WW gaat wordt niet uitgesplitst, maar in totaal is er €214 miljoen beschikbaar voor de sectorplannen. De sectoren zelf moeten daar de helft bij leggen.

- Om de innovatiekracht van ons land te versterken, komt er een 'toekomstfonds' voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers. De rendementen komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Er komt 155 miljoen euro extra voor kredietverlening voor het mkb. Een deel daarvan komt uit dit 'toekomstfonds', met 200 miljoen startkapitaal.

- Het kabinet wil via een hervorming van het Belastingstelsel 100.000 banen creëren door belastingdruk op arbeid te verminderen. Hiervoor moet 15 miljard euro worden vrijgemaakt, waarvan 3 tot 5 miljard aan lastenverlichting om inkomenseffecten op te vangen. Voor kleine ondernemers wordt het door deze verlichting aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Branches

- Het lage btw-tarief voor de bouwsector, dat in maart 2013 is ingevoerd om de mensen aan te moedigen in hun huis te investeren, blijft gelden tot juli volgend jaar. Ook arbeidskosten van hovenierswerkzaamheden en architecten vallen onder deze regeling.

- Een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven moet worden versterkt. De agenda met handelsmissies wordt doorgezet. Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën en bedrijven krijgen makkelijker toegang tot deze kredieten.

Zzp

- De eerste belastingschijf inkomstenbelasting wordt aangepast naar 36,5%. Dit betekent een verhoging van 0,25%. De tarieven van de overige belastingschijven wijzigen niet en zijn in 2015 derhalve gelijk aan de tarieven in 2014.

- Er is veel van doen geweest over de invoering van de VAR-Webmodule. Vanwege twijfels over de effectiviteit van het instrument zal eerst nader overleg worden gevoerd met de zelfstandigenorganisaties voordat er een definitieve invulling aan deze maatregel wordt gegeven.

Behoedzaam

De begroting voor volgend jaar laat zich het best omschrijven als behoedzaam. Behoedzaam in het doen van extra uitgaven door de overheid op het punt van lastenverlichting voor burgers en bedrijven en in het al te stellig doen van uitspraken over de toekomst,'' zei Dijsselbloem.

