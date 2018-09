BLØF binnen op 1

,,Het is altíjd spannend om een nieuw plaat uit te brengen", reageert zanger Paskal Jakobsen. ,,We zijn uiteraard erg blij met alle positieve reacties. Het is te gek dat we op 1 staan. We genieten er ook erg van om alle nieuwe nummers live te spelen."

BLØF is momenteel op tour door het land en zal de komende maanden een flink aantal festivals aandoen, waaronder uiteraard Concert At Sea op 28 juni. Op zaterdag 13 december staat de band in ZiggoDome.