Dit doen andere landen in de strijd tegen omicron

Premium Financieel

Vijftig jaar na Den Uyl nog dezelfde problemen

Volgens de Duitse dichter Heinrich Heine zou je, als een ramp dreigde, het beste naar Nederland kunnen gaan, want daar gebeurde alles vijftig jaar later. Als Heine nu geleefd zou hebben, had hij eraan toe kunnen voegen: zeker als VVD en/of CDA in een kabinet zitten. Dan kun je er nog wel een jaar of...