Juridische strijd rond Rwanda-vluchten: illegalen in beroep tegen deportatie uit VK

Binnenland

IND loopt tegen grenzen aan

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan het werk amper meer aan. Dat komt doordat de toestroom van migranten na de coronacrisis sterk is toegenomen, onder meer door de aanhoudende oorlog in Syrië, de inval van de Russen in Oekraïne en de evacuatie uit Afghanistan.