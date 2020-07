Ⓒ De Telegraaf

Hoofddorp - Illegale feesten, gehouden in natuurgebieden, verlaten loodsen of onder viaducten zijn voor veel jongeren de enige manier om tijdens de coronacrisis in grote groepen te feesten. Maar terwijl bezoekers van de raveparty’s losgaan, zijn organisatoren verwikkeld in een kat-en-muisspel met de politie.