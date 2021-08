New York krijgt waarschijnlijk te maken met orkaan

Niet alleen zal het zeer hard gaan waaien, ook kunnen er windstoten worden waargenomen van 200 km/uur. Met dergelijke wind is er sprake van een orkaan van categorie 1, of misschien zelfs categorie 2. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een hoge zee en regionale overstromingen door zeer veel regen.

Boven land zal Henri later op zondag en maandag snel kracht verliezen.

Grace

De orkaan Grace is zaterdagmorgen in de Mexicaanse deelstaat Veracruz aan land gegaan met volgens plaatselijke media windsnelheden van rond de 150 kilometer per uur en met uitschieters tot 200 kilometer per uur. De wervelwind trof de kust en het zuiden van Tuxpan, 250 kilometer ten noordoosten van Mexico-Stad. Het is de tweede keer dat Grace Mexico aandoet.