Moeder van verdronken 1-jarig meisje in Kampen aangemerkt als verdachte

„Zij hoefde niet naar het ziekenhuis en zit op dit moment nog vast. De verdachte zit in volledige beperkingen en in het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. Ze wordt vandaag door de officier van justitie voorgeleid voor de rechter-commissaris.” De politie onderstreept dat er nog steeds rekening wordt gehouden met meerdere scenario’s.

Donderdagmiddag liepen een moeder en vier kinderen over het afgelegen industriële terrein met loodsen en schepen, direct aan de IJssel. Volgens ooggetuigen zou het gaan om mensen met een buitenlands uiterlijk, die even daarvoor kwamen aanfietsen.

Een groep oplettende medewerkers van koeriersdienst DHL merkte eerst op dat het raar was dat de familie überhaupt in dit deel van Kampen rondhing. Toen drie van de vijf in het water terecht waren gekomen, snelden ze toe om hulp te verlenen. Ze wisten de drie uit het water te halen, maar later op de dag bleek dat een 1-jarig meisje het niet had overleefd, ondanks reanimatiepogingen. De twee andere kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn in goede gezondheid.

Ⓒ Van Oost Media

’Enorm sneu’

„Enorm sneu”, zegt een schipper die anoniem wil blijven. Ook hij snelde toe toen hij doorhad wat er aan de hand was. „Maar de gasten van DHL hadden alles al gedaan. Toen de politie arriveerde, hoefden zij ook niet meer het water in.” Het beeld van het levenloze lichaam van het kindje kan hij moeilijk uit zijn hoofd krijgen.

„Ik sta hier nu uiteraard niet met bloemen, maar het blijft een heldendaad van de medewerkers”, zegt DHL-regiomanager Hugo Kosse. „Ze hebben alles gedaan wat ze konden, bedrijfskleding gebruikt om de drenkelingen warm te houden toen ze eenmaal weer op de kade waren. En je moet er niet aan denken als ze honderd meter verderop in het water waren gesprongen, dan had niemand ze gezien en was het heel anders afgelopen.”

’Dit is geen plek om rond te lopen’

Een ding is zeker: „Dit is geen plek om rond te lopen of om te gaan zwemmen”, zegt Kosse. „Kijk hoe diep de sprong van de kade in het water ook is. Als je er nu in zou springen, kom je er niet op eigen kracht uit.”