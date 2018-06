Straatrovers gepakt, slachtoffers zijn weg

Een getuige had gezien dat twee jongens door een tunnel bij het station van Geldrop liepen. Vlak achter ze liepen vier jongens. Even later zag de getuige dat de vier de twee hadden omringd en dat ze de tassen van de twee doorzochten. Een van de vier had mogelijk een mes bij zich. Vervolgens zag de getuige dat de vier jongens naar een huis aan De Burght liepen, in de buurt van het station.

Toen agenten een kijkje namen bij het huis, zagen ze twee jongens van 17 jaar oud, een van 15 en een van 14. Die zijn opgepakt. De twee slachtoffers zijn mogelijk in de trein gestapt.