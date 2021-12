A1 dicht bij Kootwijk na ongeval met kraanwagen

De kraanwagen is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en door de vangrail geschoten en kwam in de middenberm terecht. Een andere auto is geraakt en de bestuurster van die auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De chauffeur is mee naar het politiebureau voor onderzoek.

Het bergen van de kraan gaat tot in de namiddag duren. Omrijden kan via Arnhem over de A50 en de A12.