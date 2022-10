Verdachte van verdrinking in Gent wordt overgeleverd aan België

België heeft Nederland verzocht de man over te dragen, waar hij zich aanvankelijk tegen verzette. Bij de behandeling van de zaak, twee weken geleden, maakte de advocaat duidelijk dat zijn cliënt van gedachten is veranderd en toch naar België wil. De IRK besloot woensdag om de overlevering goed te keuren.

De verdachte meldde zichzelf op 19 juli bij de politie. Een 25-jarige medeverdachte, eveneens uit Goes, was toen al opgepakt en is al eerder aan België overgedragen. Hij kwam eind augustus op vrije voeten, na het betalen van een borgsom. Hij zou een minder actieve rol hebben gespeeld bij de verdrinking.

Op camerabeelden is volgens Belgische media te zien dat het 53-jarige slachtoffer Hakim in de vroege ochtend van 17 juli, op de terugweg van de Gentse stadsfeesten, over een reling van een brug in een stadsvaart werd geduwd. De Gentenaar van Oegandese afkomst kon niet zwemmen en verdronk. De Nederlanders schoten hem niet te hulp, maar namen de benen.

Justitie in België verdenkt de 23-jarige man uit Goes van dood door schuld. Beide verdachten wordt verweten dat ze geen hulp boden aan de man in levensgevaar. Voordat De V. naar België gaat, zit hij tot eind oktober drie Nederlandse celstraffen uit.