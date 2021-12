Appartementencomplex in Dedemsvaart ontruimd na explosie

Eerder in de nacht brak er een grote brand uit in het complex. Volgens de veiligheidsregio is hierbij zeker één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Een ondergelegen winkel heeft rook- en waterschade opgelopen.

Iets voor 05.00 uur was de brand onder controle. Twee woningen zijn onbewoonbaar bevonden, de bewoners van de overige woningen mogen terug naar huis. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.