Indiase coronavariant tot nu toe vier keer opgedoken in Nederland

De eerste resultaten van het onderzoek naar de invloed van de Indiase variant op de werking van de vaccins zijn „bemoedigend", aldus viroloog Chantal Reusken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. „Maar er is nog veel onzekerheid." Het RIVM onderzoekt wekelijks ongeveer 1500 willekeurige monsters van het virus, die worden aangeleverd door laboratoria uit heel Nederland. In totaal 18.877 monsters uit de willekeurige steekproef werden geanalyseerd. Het overgrote deel van die monsters bevatte de Britse variant.

Hoe snel de Indiase variant al in Nederland rondgaat is volgens het RIVM lastig te zeggen. "In Engeland vormt deze variant een toenemend aandeel van de besmettingen", aldus Reusken. „Wij houden het nauwlettend in de gaten." Om verdere verspreiding tegen te gaan heeft Nederland al het vliegverkeer met India stilgelegd.