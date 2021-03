Kremlin: ’Biden wil duidelijk geen betere relatie met Rusland’

„Deze uitspraken van de president van de Verenigde Staten zijn heel slecht”, zei een woordvoerder van het Kremlin donderdag.

Biden sprak in het interview met ABC News over de gespannen relatie tussen Washington en Moskou. Hij beloofde dat Rusland een „prijs zal betalen” voor vermeende bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaan blikte ook terug op een tweegesprek met Poetin, waarin hij de Russische leider zou hebben toegebeten dat hij geen ziel lijkt te hebben. „Zijn reactie was: 'we begrijpen elkaar'”, vertelde Biden.

De president kreeg vervolgens de vraag of hij Poetin ziet als een moordenaar. „Uh huh. Dat doe ik”, reageerde hij. Die uitspraak viel slecht in Rusland, waar het ministerie van Buitenlandse Zaken opheldering eiste. De Russische ambassadeur in de VS keert zaterdag terug naar Moskou voor overleg over de relatie tussen de landen, die volgens de ambassade dreigt in te storten.