Steker Mustapha S. ontwijkt blikken van slachtoffers in rechtbank

De 21e mei staat vele tientallen personen in het geheugen gegrift. Mustapha S. stak op die vrijdagavond op verschillende plekken in De Pijp willekeurige slachtoffers neer. Vier raakten serieus gewond, maar kunnen het nog navertellen. De 64-jarige Roy Titawanno had dat geluk niet. Hij stierf vlakbij zijn huis na de aanval van Mustapha S.

’Ik walg ervan’

Nabestaanden, familie en de slachtoffers zelf zagen een a-typische verdachte de rechtbank binnenkomen vanuit het cellencomplex. Een half jaar geleden sprak de advocaat van Mustapha S. bij de eerste zitting al namens hem: „Het doet mij pijn dat ik mensen pijn heb gedaan. Ik kan mezelf niet eens meer in de spiegel aankijken sinds ik het heb gehoord, ik walg ervan.”

Bekend was ook reeds dat hij last had van stemmen in zijn hoofd. Die waren hem allerminst gunstig gezind. Maar wie dacht dat er een zwaar verwarde man de rechtbank kwam binnenlopen, moest toch even twee keer knipperen met de ogen.

Medicijnen

Strak gekapt, met moderne bril op de neus en hip blauw jasje aan, sprak de 30-jarige Amstelveense verdachte de rechter in vloeiend Nederlands aan. Hij heeft geen last meer van de nare stemmen in zijn hoofd, vertelde hij, ook niet meer van psychoses. Hij neemt tegenwoordig dagelijks zijn medicijnen in en dan helpt hem goed.

Het was voor enkele slachtoffers een wrange ontmoeting. Tranen vloeiden stilletjes. Via de advocaten werd duidelijk dat velen van hen snakken naar het antwoord op die ene prangende vraag: ’Waarom?’ Daarop gaf Mustapha S. op de korte tussentijdse bijeenkomst geen antwoord.

Ⓒ Michel van Bergen

Geen herinneringen

En of dat wel zal gebeuren tijdens de inhoudelijke zitting van 3 februari 2022, is nog maar de vraag. Mustapha S. bevestigde, wat hij eerder al via zijn advocate had laten weten, dat hij zich niks meer kan herinneren van zijn geweldsuitbarsting. Op basis van het dossier heeft hij nog wel een poging gedaan iets van die horroravond in te vullen, maar hij moet tot de conclusie komen dat zijn geheugen hem in de steek laat.

Het ontslaat hem niet van de plicht er 3 februari bij te zijn. De rechters erkennen het belang van de slachtoffers, van wie velen dan ook gebruik maken van hun recht om een slachtofferverklaring uit te spreken. De rechter tegen Mustapha S.: „U bent er toch wel bij aanwezig?” De verdachte knikte instemmend.