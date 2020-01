Duitse vlucht richting Teheran maakt rechtsomkeert

Het toestel zal terugkeren naar de luchthaven van Frankfurt, aldus de luchtvaartmaatschappij. „De achtergrond hiervan is een gewijzigde beoordeling van de veiligheidssituatie voor het luchtruim rondom Teheran Airport.”

Het vermijden van de luchtwegen in Iran heeft te maken met het nieuws dat de Amerikanen sterke vermoedens hebben dat de Iraniërs verantwoordelijk zijn voor het neerstorten van Boeing 737-800. Trump bevestigde donderdag berichtgeving daarover in Amerikaanse media. Officials in het Witte Huis denken dat Iran het toestel via een afweersysteem woensdagmorgen per ongeluk geraakt heeft.