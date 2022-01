Gigantische sneeuwstorm op komst in VS: flinke overlast verwacht

De aanstaande sneeuwstorm wordt in de VS een Nor’easter genoemd. Dit fenomeen komt in de periode van september tot en met april vaker voor en wordt veroorzaakt door lagedrukgebieden, die ontstaan in het grensgebied van koude lucht en warme lucht boven zee. De kern van het lagedrukgebied volgt meestal de Warme Golfstroom, net buiten de oostkust van de VS. Hierin zit zoveel energie dat lagedrukgebieden die zich erboven bevinden, zich als een bom kunnen ontwikkelen. Vandaar de term ’bomb-cyclone’ die ook wel eens voorbij komt.

De storm die de komende dagen in steden als Boston, New York en Philadelphia zal toeslaan, kan windsnelheden tot windkracht 9 bereiken met daarbij windvlagen tot zo’n 100 kilometer per uur. De combinatie van driftsneeuw, de sterke wind en de grote hoeveelheid neerslag kan voor grote overlast en ontwrichting zorgen in de regio. Volgens de weermodellen lijkt de zware neerslag en de harde wind tot diep in het Amerikaanse binnenland door te dringen. In het gebied wonen volgens Weer.nl zo’n 42 miljoen mensen, die naar verwachting flink wat overlast van de storm zullen ervaren.

Tot nu toe is er in het noordoosten van de VS relatief weinig overlast geweest als gevolg van sneeuw. Er is slechts één keer sneeuw van enige betekenis gevallen, voor die omgeving is dat maar weinig, aldus het weerbureau. Toch gebeurt er nog altijd meer dan bij ons in Nederland, waar zulke sneeuwstormen zeer zeldzaam zijn. Door ons klimaat dat door de Atlantische Oceaan wordt gedomineerd, komt het niet vaak voor dat er zo veel sneeuw in het land valt.