’Thermokleding voor kwetsbare Hagenaar’

„Nu schijnt de zon, maar er komt een moment dat de kachel weer aan moet”, zegt Peter de Zwaan van Buurthuis Samson. De zorgen over de hoge energierekeningen zijn groot. „Oude energiecontracten lopen af en bewoners moeten drie tot vier keer meer betalen. Soms zijn die kosten nog meer dan de huur zelf, mensen komen echt in de knel”, zegt bewoner Ali Kammyte. De bewonersgroep wil actie vanuit de lokale politiek. „Het is straks simpelweg de keuze: eten of stoken.”

Els Vissers kan hierover meepraten. „Als ik al mijn rekeningen wil betalen, kan ik drie weken niet eten. En er zijn gezinnen die het nog erger hebben dan ik.” De gemeente geeft bovenop de eerder verstrekte 900 euro aan energietoeslag 500 euro aan huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. „Dit is niet genoeg. Middeninkomens komen ook in de knel. Zij hebben ook recht op energiecompensatie”, vindt Vissers.

’Alles gaat omhoog’

Multicultureel Jongeren Geluid, Buurtcentrum MOC, Buurtkamer Teniersplantsoen en buurthuis Samson steunen de noodkreet van de bewoners. „De prijzen voor energie, levensmiddelen en brandstof: alles gaat omhoog”, zegt De Zwaan. Gevolg is dat mensen die al amper stoken, de kachel straks helemaal niet meer aanzetten en mogelijk zelfs doodvriezen, stelt Cohn. „Bizar dat de lokale overheid niet nu al met toezeggingen komt, zoals het openstellen van publieke locaties als het koud wordt”, zegt hij.

Een inzamelingsactie voor thermokleding is volgens de bewoners niet dé oplossing. „Maar wel een oplossing voor de korte termijn. Ik zie het als een verband dat je gebruikt om een snee te laten stoppen met bloeden. We willen een statement maken”, zegt Kammyte. „Aan de ene kant is het ludiek, aan de andere kant bloedserieus”, stelt Ron van Leeuwen van Voedselbanklocatie Buurtcentrum MOC. „In Schilderswijk-midden alleen al gaat het om 250 gezinnen.”

„Maar deze groep is het topje van het topje van de ijsberg”, wijst Kammyte. Ook Achmed Belabi van de Buurtkamer ziet steeds meer mensen aankloppen voor basiszaken als een maaltijd. Het Rode Kruis is geïnteresseerd om bij te springen op het gebied van thermokleding als de groep kwetsbare mensen goed in kaart wordt gebracht. Als Den Haag niet de handschoen oppakt, beginnen de bewoners zelf een thermokledingactie.