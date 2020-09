’Uiteindelijk is burger de klos’

Archieffoto, NIET de wijkagente uit dit verhaal Ⓒ ANP

Amsterdam - Dit is een reportage uit mei 2017 Rapport na rapport verschijnt over de effectiviteit van de nieuwe Nationale Politie. Het aantal aangiftes is verminderd, dus de criminaliteit daalt, zou je denken. Maar een wijkagente ziet met lede ogen aan dat veel misdaad ongemoeid blijft, dat zaken blijven liggen, zelfs helemaal niet worden opgepikt. Ze doet gedesillusioneerd haar verhaal.