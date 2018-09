Wapen niet mee naar huis na zelfmoord agent

Politiebonden zijn woedend over de maatregel, meldden Franse media woensdag. Maar het is volgens de autoriteiten „een voorlopige maatregel om te beschermen en te voorkomen”. Het betreft ongeveer 2000 agenten in het departement ten noorden van Parijs.

Zelfmoord komt iets vaker voor onder Franse politieagenten dan onder de bevolking in het algemeen. Ruim 50 politiefunctionarissen per jaar beroven zich in Frankrijk van het leven. Woensdag nog een in het zuidelijke Salon-de-Provence. Een als een goede agent bekendstaande vader van twee kinderen schoot zichzelf tijdens de lunchpauze op het bureau dood.