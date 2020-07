Rapport: Tot 8,4 miljoen allochtonen in 2050 in ons land

Ⓒ ANP, NIDI, De Telegraaf

Den Haag - Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Hoeveel mensen wonen er en hoe multicultureel is ons land dan? De afgelopen twee jaar bogen onderzoekers zich over deze vragen. Vanwege de onvoorzien snelle bevolkingsgroei die werd aangejaagd door immigratie, werd op verzoek van de Tweede Kamer een gedetailleerd rapport opgesteld, waarin zeven scenario’s zijn uitgewerkt. En in één staat dat het aantal inwoners met een migratieachtergrond de komende dertig jaar stijgt van 4,2 miljoen nu, naar tussen de 5,3 tot 8,4 miljoen in 2050.