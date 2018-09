Mannen gewond door irriterende stof

De mannen kregen op de Merseyweg rond kwart over 8 methyleendifenyldi-isocyanaat over zich heen. Dat is een grondstof voor PUR-schuim. Het spul kwam uit een tankwagen en is irriterend. De mannen werden direct een half uur onder de douche gezet en zijn vervolgens afgevoerd. Waarschijnlijk hadden zij ook letsel aan het gezicht.

De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat het ging om een giftige stof, maar paste dat later aan.