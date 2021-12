Lachgasgebruikende spookrijder uit auto getrokken door politie

Agenten ontvingen zaterdagavond een melding „van iemand die zeer gevaarlijk reed en onder invloed leek te zijn. De man haalde levensgevaarlijke capriolen uit, waaronder het rijden op de verkeerde weghelft.”

De melder gaf de positie van de auto voortdurend door, waardoor de politie de man snel kon onderscheppen. „Na het geven van het stopteken ging de bestuurder er, met ballon in de mond, vandoor”, schrijft de politie op Instagram. Na een korte achtervolging wist de politie de lachgasgebruiker toch tot stilstand te dwingen. Maar de man liet zich niet zomaar inrekenen. „De bestuurder weigerde nog steeds elke medewerking en het portierraam werd ingeslagen”. Hierop kon de man uit de auto worden gesleurd.

In de auto lagen diverse ballonnen en een lachgastank. De bestuurder is aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.