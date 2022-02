Premium Het beste van De Telegraaf

Schikking Andrew maakt terugkeer binnen koninklijke familie onmogelijk

Door Joost van Mierlo

De Britse prins Andrew heeft een schikking getroffen met zijn Amerikaanse aanklaagster Virginia Giuffre. Een slopende rechtszaak is daarmee van de baan. Deze zou het jubeljaar van zijn moeder Elizabeth, die zeventig jaar koningin is, grondig hebben verstoord. Maar de schikking betekent ook dat er geen weg terug is voor Andrew naar The Firm, zoals het hart van de koninklijke familie wordt genoemd.