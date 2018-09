Obama in actie tegen ebola

Hij sprak in het nationale hoofdkwartier van de Centra voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) en zei dat de strijd met ebola „de grootste internationale reactie in de geschiedenis van het CDC is”. Het instituut is begin juli 1946 opgericht, oorspronkelijk om de verspreiding van malaria in het zuiden van de VS tegen te gaan.

Obama had eerder op dinsdag gezegd dat de VS een reeks behandel- en opleidingscentra gaan bouwen in West-Afrika. Die worden gecoördineerd vanuit een hoofdkwartier waar mogelijk 3000 Amerikaanse militairen gaan werken.