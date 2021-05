Mogelijk bewoners omgekomen bij brand in Werkendam

De brandweer sprak al eerder zondagochtend het vermoeden uit dat er nog mensen binnen zouden zijn. Daarom zijn de traumahelikopter en de ambulance opgeroepen. De bewoners van een naastgelegen appartement waren tijdig uit de woning.

„Er wonen daar drie mensen en we vermoeden dat die op zondagochtend 08.00 uur wel aanwezig waren. Maar dat is een aanname, we moeten dat goed onderzoeken”, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Appartement boven bedrijf

De brandweer is er met onder meer vier tankautospuiten, een hoogwerker, drones en twee blusboten. Het appartement ligt boven een bedrijf. De brand ontstond in het appartement en is deels overgeslagen naar het appartement ernaast en naar het bedrijf eronder. Dat is een bedrijf voor betimmeringen en interieurbouw.

De rook is in de verre omtrek te zien. Mensen kunnen het beste ramen en deuren dichthouden, adviseert ook de gemeente Altena waaronder Werkendam valt. Er staan veel mensen naar de brand te kijken, maar de brandweer adviseert ze uit de rook te gaan staan.

Het pand ligt in de Beatrixhaven, een binnenvaarthaven. Het scheepvaartverkeer heeft geen last van de brand, stelt een medewerker van Rijkswaterstaat op Twitter.