Forse toename vergiftigingen door corona: ’Desinfectiemiddel in ogen’

Ⓒ 123RF

Utrecht - Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) krijgt fors meer meldingen sinds de uitbraak van de corona-epidemie. Desinfectiemiddel kwam in ogen terecht, jonge kinderen namen er per ongeluk slokjes van en volwassenen namen het bewust in ter vervanging van alcoholische drank.