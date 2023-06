Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Het is heet en kurkdroog in Nederland: hoe uitzonderlijk is dat?

Door Sharon Story

Strandgangers genieten van mooi weer aan de kust van Scheveningen. De temperatuur is de komende dagen aangenaam waardoor veel dagjesmensen afreizen naar het strand. Ⓒ ANP/HH

Een zomerse dag liet deze eeuw niet eerder zo lang op zich wachten als dit jaar. Toch steeg het kwik gister omstreeks het middaguur in De Bilt naar 25,5 graden en daarmee was vrijdag de eerste officiële zomerse dag van 2023. De hitte houdt nog even aan, dus zet de barbecue alvast maar klaar en houd de zonnebrand in de aanslag.