Het leven in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught is extreem zwaar en eenzaam, vertellen deskundigen. De gevangenis waarnaar de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel donderdag na een vermoedelijke uitbraakpoging is overgebracht, is het Alcatraz van Nederland. Maar dan nog strenger. Want niemand wist te ontsnappen.