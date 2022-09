’Wensdenken’ dat andere EU-landen zich aan asielafspraken houden

Binnenland

D66-europarlementariër bepleit strafprocedure wegens Ter Apel

Sophie in 't Veld, de delegatieleider van D66 in het Europees Parlement, is voorstander van een strafprocedure tegen Nederland wegens de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar slapen regelmatig grote aantallen asielzoekers buiten omdat de asielprocedure maar niet op gang ...