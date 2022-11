’Jaren geleden al meerdere tips over Duits meisje (8) dat haar leven lang opgesloten zat’

Ook een jaar geleden zou er nog een anonieme tip zijn binnengekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse jeugdzorg. „Wij hebben meteen onderzoek gedaan, maar er was geen concreet bewijs of legale reden om de woning binnen te gaan om te controleren of het meisje zich daar bevond. Dat was destijds ook het oordeel van de politie.” Hoe concreet en specifiek de tip over het meisje precies was, is niet duidelijk. Ook de Duitse omroep WDR zou tips hebben gekregen en die hebben doorgespeeld naar de autoriteiten.

Het meisje zou bijna heel haar leven lang op een slaapkamer opgesloten hebben gezeten. Volgens de Duitse autoriteiten is ze vermoedelijk niet misbruikt en leerde ze tijdens haar opsluiting lezen en rekenen.

De moeder zou tegen de sociale diensten hebben gezegd dat ze naar Italië zou verhuizen. De vader leefde apart van het gezin. Toen de Italiaanse autoriteiten lieten weten dat moeder en dochter niet in het land verbleven, ging de jeugdbescherming in september alsnog naar het huis van de grootouders. Daar zagen ze de dochter.

Een verklaring waarom het kind alle contact met de buitenwereld werd ontzegd, is er nog niet. Zowel de moeder als de grootouders doen een beroep op hun zwijgrecht. Ze worden beschuldigd van vrijheidsberoving.

Of er een onderzoek komt naar het handelen van de Duitse jeugdzorg is nog niet bekend.