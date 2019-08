Personeel supermarkt overmeestert overvaller

De verdachte wachtte rond 06.00 uur een medewerker bij de personeelsingang van de Lidl aan de Ringbaan-West op en dwong hem naar binnen te gaan. De komst van een tweede medewerker verraste de overvaller echter. Beide personeelsleden wisten de overvaller vervolgens te overmeesteren, in bedwang te houden en de politie te waarschuwen.

Een van de supermarktmedewerkers is tijdens de overval geslagen en gewond geraakt. Volgens de politie is nog niet duidelijk of de overvaller gewapend was.