Verdachte fatale steekpartij Venlo stak al eerder iemand dood

Het 26-jarige slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Al een week voor de fatale steekpartij meldde de vrouw zich bij de politie omdat ze „vervelende berichten” ontving, aldus de politie. De vrouw kreeg toen van agenten adviezen over hoe om te gaan met socialemediaberichten. „Vervolgens heeft het slachtoffer een week later opnieuw digitaal contact met de politie gezocht. Daarop is direct telefonisch contact met haar opgenomen voor het maken van een persoonlijke afspraak. Deze stond gepland in de middag op de dag dat het slachtoffer om het leven kwam”, aldus de politie eerder.

Aanvankelijk was de Portugees niet bekend in de Nederlandse politiesystemen, maar dat kwam omdat hij onder een andere naam opereerde. Onder die andere naam stuurde hij berichten naar de vrouw.

Bekijk ook: Slachtoffer had afspraak met politie over bedreiging

De politie wil van de verdachte horen wat het motief of de aanleiding was voor de steekpartij met fatale afloop. Maar de man zit vast in Spanje, waar hij is opgepakt. Ook werkt hij niet mee aan versnelde overlevering aan Nederland, waardoor het verhoor van de man nog niet mogelijk is. Wanneer hij naar Nederland komt weet de politie nog niet.

Afgelopen week zette de recherche een politiehond en een drone in om meer zicht te krijgen op de plek in het Venlose stadsdeel Blerick waar de vrouw werd neergestoken. Ook hoort de politie nog getuigen.