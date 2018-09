'Veiligheid op rampplek MH17 gegarandeerd'

Rebellenleider Andrej Poergin: "Niemand heeft tot dusver contact met mij opgenomen. Ik heb geen idee waarom ze in Kiev zitten in plaats van hierheen te komen." Dat meldt het Russische persbureau Ria Novosti.

Momenteel zijn er volgens Poergin geen militaire acties in het gebied en kunnen onderzoekers gewoon hun werk doen. Volgens Poergin liggen er nog altijd menselijke resten op de rampplek. „Dit is een gebied van twintig vierkante kilometer. Er zijn vele resten daar”, aldus Poergin.

Hennis: niet veilig

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) zei donderdag nog dat de veiligheidssituatie niet stabiel genoeg is om de zoekactie te hervatten. „Het staakt-het-vuren wordt geschonden en het bestand is en blijft broos”, zei Hennis donderdag. Het doel is om het bergingswerk in elk geval te hervatten voor de winter invalt.

Nederlandse, Maleisische en Australische militairen en politiemensen staan paraat in de Oekraïense hoofdstad Kiev en de oostelijke stad Charkov om, zodra het kan, gezamenlijk terug te keren naar de rampplek.krijgen van de huidige omstandigheden.

Rampvlucht MH17 werd op 17 juli neergeschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.