Dringende oproep: vier geen Halloween en Sint-Maarten

Tijdens deze feestdagen komen mensen samen, wat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het virus. Bovendien wordt er vaak gezongen bij de viering. „Het is juist nu extra belangrijk om ons allemaal aan de maatregelen te houden om het aantal besmettingen onder controle te krijgen. Als we nu onze sociale contacten en het aantal bewegingen in straten en buurten beperken, kunnen we volgend jaar Halloween en Sint-Maarten weer samen vieren”, schrijft de Veiligheidsregio.

In week 43 (19 t/m 25 oktober) is het absolute aantal positief geteste mensen in Amsterdam met 13% gestegen ten opzichte van de week ervoor, blijkt uit cijfers van de GGD Amsterdam. Dat terwijl de getallen in Amsterdam al schrikbarend hoog zijn.

Eigen verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio raadt ouders daarom „ten zeerste af om met hun kind(eren) tijdens Halloween en Sint-Maarten langs de deuren te lopen en samengestelde groepen van ouders en kinderen te vormen. Ouders zijn uiteraard zelf verantwoordelijk om een afweging te maken. Daarnaast staat het scholen en kinderdagverblijven natuurlijk vrij om, binnen de klas of de groep, activiteiten voor kinderen rondom Halloween en Sint-Maarten te organiseren.”

