Reddingsbrigade: ’Geen mond-op-mond voor drenkeling’

Door de coronamaatregelen zijn er minder lifeguards op de stranden. Bovendien mogen zij beduidend minder (noodzakelijke) handelingen verrichten.

AMSTERDAM - Doe extra voorzichtig op het strand, waarschuwt de Reddingsbrigade voorafgaand aan een een hete Hemelvaartsdag. Want de vrijwillige posten van de redders in nood zijn niet of minder bemand door coronamaatregelen. „En bij een reanimatie mogen we bijvoorbeeld niet beademen.”