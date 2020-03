Buitenlandse Zaken op een laag pitje

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) laat de Tweede Kamer bezig dat vanaf het ministerie en de diplomatieke posten zo goed mogelijk wordt geholpen met veilige terugkeer van Nederlanders naar huis, ’binnen de grenzen van wat praktisch uitvoerbaar is’.

Doordat veel landen de grenzen en de vliegvelden op slot hebben gegooid, zitten nogal wat Nederlanders vast in het buitenland. In plaats van te helpen terugkeren is de hulp erop gericht het verlengde verblijf in het buitenland draaglijk te maken.

Het ministerie is z’n reisadviezen steevast aan het aanpassen, aangezien wereldwijd de reisbeperkingen elkaar snel opvolgen. Zo hebben Spanje, Italië en Oostenrijk de grenzen gesloten, maar kunnen buitenlanders nog wel per auto vertrekken. Tsjechië, Noorwegen en Denemarken hebben zitten op slot. Ook Polen laat geen buitenlanders meer toe; Polen die terugkeren uit het buitenland moeten veertien dagen in quarantaine.