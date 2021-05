Steunpakket ondernemers met drie maanden verlengd: 6 miljard euro extra

Ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Blok (Economische Zaken) hebben donderdag hun plannen gepresenteerd. Het kabinet plakt nog drie maanden aan de compensatie voor loonkosten, vaste lasten en inkomen van zelfstandigen.

Er is achter de schermen nog gediscussieerd over nut en noodzaak van voortzetting van het huidige steunpakket waarbij de geldsluis bijna volledig is opengezet. Zo pleit het Centraal Planbureau ervoor om de versoepelingen van maatregelen hand-in-hand te laten gaan met de afbouw van steun. Maar in de politiek en de polder wil men de steun juist voortzetten.

De ministers gaven aan ook met dat dilemma te hebben geworsteld. „De overheid moet een economie in de startblokken ook de ruimte geven”, stelt Koolmees. Maar: „Omdat we niet in één klap terug kunnen naar normaal, vinden we dat het steunpakket drie maanden langer nodig blijft.”

Afbouwen

Wat het kabinet na september gaat doen, wordt pas in de loop van de zomer besloten. Maar Hoekstra lijkt al te hinten op een einde van de steun. „Er komt een punt waarop de economie weer zelfstandig moet draaien.” De beheerder van de schatkist spreekt van een ’overgangsfase’ nu de maatregelen soepeler worden en mensen gevaccineerd worden. De drie maanden verlenging noemt hij een ’laatste steun in de rug’ voor de ondernemers die ook in de zomer nog niet vrijuit kunnen ondernemen.

Maar voor het tot afbouwen komt, verruimt het kabinet de steunpakketten juist eerst. Zo kunnen grote bedrijven een hogere compensatie voor hun vaste lasten krijgen over de maanden april, mei en juni. Het maximum gaat naar 1,2 miljoen euro. Daarmee is wel meteen het Europese plafond voor de steun bereikt, maar Blok stelt: „Veel ondernemingen hebben nu meer behoefte aan steun dan in het volgende kwartaal.”

Daarnaast telt de vergoeding voor de vaste lasten bij bedrijven niet langer mee als omzet. Dat was nog wel zo, waardoor bedrijven in nood vanwege die steun juist weer minder looncompensatie krijgen. Dat was volgens Koolmees ’een onrechtvaardig punt’ dat hij nu repareert: „Dat betekent dat de meeste werkgevers meer geld overhouden.”

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) komt donderdag met een plan voor het aflossen van schulden die ondernemers door belastinguitstel bij de fiscus hebben opgebouwd. Zij krijgen langer de tijd (vijf in plaats van drie jaar) om die schulden terug te betalen en mogen daar ook een jaar later, op 1 oktober 2022, mee beginnen. De invorderingsrente, die tijdelijk was teruggeschroefd naar 0,01 procent, wordt de komende jaren stapsgewijs weer naar 4 procent verhoogd.