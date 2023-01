Oceanen in 2022 warmer dan ooit

Meer dan 90 procent van het door broeikasgassen vastgehouden surplus aan warmte wordt door de oceanen geabsorbeerd. Uit de data, die sinds 1958 worden bijgehouden, blijkt dat de zeewatertemperatuur gestaag stijgt, waarbij sinds het begin van de jaren 90 een versnelling optreedt.

De oppervlaktetemperatuur van het zeewater heeft een belangrijke invloed op het wereldwijde weer. Warmere oceanen zijn een belangrijke aanjager van extreme weergebeurtenissen, hevigere stormen en tyfoons en meer vocht in de lucht, wat weer leidt tot zwaardere regens en overstromingen. Warmer water zet ook meer uit, waardoor het zeeniveau stijgt en kustgebieden in gevaar komen. Zeewatertemperaturen worden veel minder beïnvloed door natuurlijke klimaatvariatie dan de temperatuur in de atmosfeer, waarmee de oceanen een niet te ontkennen indicator zijn voor klimaatverandering.

El Niña

Vorig jaar werd het op vier of vijf na warmste jaar ooit genoteerd als het gaat om oppervlaktetemperatuur en was er ook sprake van de derde El Niña op rij, de koelere fase van in de Stille Oceaan gesitueerde onregelmatige klimaatcyclus die de wereldwijde weerpatronen beïnvloedt. Als El Niño terugkeert zullen de temperaturen nog harder stijgen.

Het internationale team dat de analyse produceerde stelt in zijn conclusies dat „de energie- en warmtecycli van de aarde ingrijpend veranderd zijn als gevolg van de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen, waarmee blijvende veranderingen in het klimaatsysteem van de aarde aangejaagd worden”.

Volgens professor Michael Mann van de Universiteit van Pennsylvania toont het onderzoek een steeds diepere laag warm water aan het oceaanoppervlak aan. „Dit leidt tot een grotere en snellere intensivering van stormen, iets dat we het afgelopen jaar gezien hebben, omdat de wind niet langer kouder water van onder de oppervlakte omhoog brengt. Die zou anders die intensivering afremmen.”.

Betrouwbare metingen van de zeewatertemperatuur gaan terug tot de jaren 40. Het is volgens de wetenschappers waarschijnlijk dat de oceanen nu warmer zijn dan in de laatste duizend jaar en dat de zeewatertemperaturen nu sneller stijgen dan in de laatste tweeduizend jaar.