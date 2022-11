Veel politie ingezet in Chinese steden tegen nieuwe protesten

De autoriteiten houden een persbijeenkomst over de maatregelen voor de bestrijding van het virus dinsdagmorgen (08.00 uur Nederlandse tijd). Dit wordt een wekelijkse persbriefing. In het land van 1,45 miljard inwoners zijn volgens dinsdag vrijgegeven cijfers in een etmaal 38.645 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat is minder dan de ruim 40.000 nieuwe gevallen de dag ervoor. In totaal heeft het land sinds de uitbraak begon ongeveer 315.250 gevallen vastgesteld. Het relatief lage aantal is volgens de overheid dankzij draconische maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daar komt steeds meer protest tegen. De regering wil dat op allerlei manieren tegengaan. Meerdere demonstranten meldden aan AFP dat ze door de politie zijn gebeld en dat geëist werd dat ze informatie gaven over waar ze waren geweest en waar ze naartoe gingen.

Een brand in een flatgebouw in de stad Urumqi, die aan tien mensen het leven kostte, vormde de aanleiding voor protesten in verschillende steden in China. De strenge lockdown zou de reddingsoperatie voor de flatbewoners hebben bemoeilijkt, was de kritiek op sociale media. Het is onduidelijk hoeveel demonstranten bij de protesten zijn aangehouden.

De protesten breidden zich maandag ook uit naar Hongkong. Tientallen mensen gingen daar de straat op. Waarnemers spreken over een protestgolf die ongekend is voor het China van de laatste jaren. Mensen riepen zelfs op tot het vertrek van president Xi Jinping.