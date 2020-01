Politie: fatale brand Arnhem mogelijk door vuurwerk

De politie houdt er rekening mee dat de brand is veroorzaakt door vuurwerk dat in de flatingang kan zijn afgestoken. De politie bekijkt op dit moment beelden. Volgens de directeur van woningbouwvereniging is de brand veroorzaakt door vuurwerk.

Het gezin stond in de lift toen er brand uitbrak in de hal van de flat aan het Gelderseplein. Volgens de brandweer hebben zij via de liftkoker veel rook binnengekregen. Door de brand viel de stroom uit en kwam het gezin vast te zitten in de lift.

Door de brand verspreidde zich veel rook in de flat, maar volgens de brandweer zijn er geen andere gewonden. Door de brand zijn het trappenhuis en de lift van de flat zwaarbeschadigd maar de bewoners kunnen hun huizen waarschijnlijk wel bereiken. In eerste instantie dacht de brandweer dat er hoogwerkers en ladders nodig zouden zijn om mensen uit het gebouw te halen, maar dat bleek toch niet nodig, aldus een woordvoerder.

