Vast in lift bij brand: kleine kinderen en twee volwassenen zwaargewond

Volgens de brandweer hebben de gewonden via de liftkoker veel rook binnengekregen. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Twee volwassenen en twee kleine kinderen zijn woensdagmorgen vroeg zwaargewond geraakt door een brand in een flat aan het Gelderseplein in die stad. De vier, vermoedelijk een gezin, stonden in de lift toen er brand uitbrak in de hal van de flat.