Republikeinse megadonor Sheldon Adelson overleden

Adelson stond aan de basis van het enorme casinobedrijf Las Vegas Sands. Hij was ook de topman van die onderneming, maar zag zich onlangs genoodzaakt zijn taken tijdelijk neer te leggen omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. De casinomagnaat leed aan kanker.

De miljardair steunde ook president Donald Trump. Adelson spekte de kas van het comité dat de beëdiging van Trump organiseerde met 5 miljoen dollar. „Ik ben er geen voorstander van dat steenrijke mensen proberen verkiezingen te beïnvloeden”, zei hij in 2012 tegen Forbes. „Maar zolang het is toegestaan, ga ik het ook doen.”

Ambassade Jeruzalem

De joodse casinomagnaat en zijn echtgenote stonden ook bekend als een aanhanger van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ook wilden ze dat de Amerikaanse regering Jeruzalem zou erkennen als hoofdstad van Israël en daar de Amerikaanse ambassade zou vestigen.

Trump deed dat allebei en Adelson was aanwezig toen de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem in 2018 de deuren opende. Zijn echtgenote Miriam Adelson ontving in dat jaar ook de prestigieuze Presidential Medal of Freedom uit handen van Trump.

Miriam Adelson liet weten dat haar man overleed aan de „complicaties van een slepende ziekte.” Ze noemde hem in een verklaring „compleet onvervangbaar.”