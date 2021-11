Belgische leerkracht bijt tijdens caféruzie in vinger vrouw: parket eist 100 uur taakstraf

De beet was zo hevig dat de vrouw volgens haar advocate een spoedoperatie moest ondergaan en twee jaar later nog steeds hinder ondervindt. De verdediging van de leraar hield voor dat de man „hoogstens per ongeluk gebeten had”, en dat de gevolgen „veel minder erg” waren.

De vechtpartij deed zich voor op 27 maart 2019, in een café in Merchtem, waar het slachtoffer met een vriendengroep aanwezig was. Een van haar vrienden kreeg het om een onduidelijke reden aan de stok met J.H., die zelf ook met een groep vrienden op stap was.

Het kwam tot een ruzie, waarbij J.H. en zijn opponent op de grond terecht kwamen. Het slachtoffer probeerde beide kemphanen uit elkaar te halen, maar daarbij zou J.H. hard in haar wijsvinger hebben gebeten.

„De pezen en spieren in de vinger werden daarbij geraakt en mijn cliënte liep een infectie op, waardoor een spoedoperatie noodzakelijk was”, zei de advocate van het slachtoffer. „Twee jaar later kan ze die vinger nog steeds niet gebruiken, en is ze dus nog steeds arbeidsongeschikt.”

Vrijspraak

Volgens het parket waren er voldoende getuigen die de zaak bevestigden en kon er van een onopzettelijke beet geen sprake zijn. Toch vraagt de verdediging de vrijspraak.

„Er zijn evenveel getuigen die zeggen dat ze die beet niet hebben gezien”, klonk het. „Als er al gebeten is, kan het ook onopzettelijk geweest zijn. Bovendien verklaarde het slachtoffer aan de politie zelf dat ze maar drie maanden arbeidsongeschikt was geweest.”

Het vonnis valt op 30 november.