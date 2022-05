Sportevenementen komen via uitstraling aan voldoende personeel: ’We zorgen voor zoveel werk’

„We organiseren aantrekkelijke evenementen en die zijn daardoor ook voor de partijen waarmee wij samenwerken heel belangrijk”, zegt een woordvoerder van TIG Sports, dat betrokken is bij de organisatie van onder meer de Formule 1-race op Zandvoort, het Dutch Open voor golfers in Cromvoirt, de Invictus Games in Den Haag en de zeilregatta bij Almere en Lelystad. „We hebben goede afspraken met al onze leveranciers. Dit zijn ook voor hen belangrijke evenementen met een bepaalde uitstraling, waar ze graag aan meewerken. We zorgen voor zoveel werk. Het kost de bedrijven waarmee wij samenwerken weinig moeite om personeel te vinden.”

Dat beeld heeft ook de organisatie van de drie wieleretappes van de Ronde van Spanje op Nederlandse bodem, op 19, 20 en 21 augustus in Utrecht, Den Bosch en Breda. „We hebben met de Vuelta het geluk dat je een groot en uniek evenement bent, dat veel mensen aantrekt”, zegt een woordvoerder. „Niet alleen langs de kant, maar ook in de vorm van organisaties en vrijwilligers die graag een steentje willen bijdragen.”

Krapte voelbaar

Toch is de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar bij de organisatie. „Natuurlijk merken we rondom ons, bij leveranciers en collega’s, dat het uitdagend is om alles rond te krijgen. Wij gaan er echter van uit dat wij alle posten straks in kunnen vullen. Niettemin horen wij om ons heen van bijvoorbeeld de horeca rondom het parcours dat zij zich wel zorgen maken. Signalen die wij ook veelvuldig uit de evenementenbranche horen.”

Bekijk ook: Situatie op arbeidsmarkt dwingt tot creativiteit

In de Johan Cruijff ArenA werken bij thuiswedstrijden van Ajax zo’n 1500 mensen, zoals schoonmakers, stewards en horecapersoneel. „Zoals in alle branches is het ook bij ons een uitdaging om voldoende mensen te krijgen”, aldus een woordvoerster van het Amsterdamse stadion. „Tot op heden hebben we het steeds kunnen rondbreien en lukt het om alles veilig en en met een goede service te kunnen laten doorgaan. We hebben het geluk dat we een aansprekende locatie zijn, waar mensen graag willen werken.”