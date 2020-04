Woede over ’coronalijken’ op straat in Ecuador

In Ecuador worden lichamen op straat achtergelaten. Ⓒ Reuters

QUITO - De regering van Ecuador heeft excuses aangeboden voor de tientallen overleden coronapatiënten die dood op straat zijn blijven liggen in Guayaquil, de grootste stad van het Zuid-Amerikaanse land. Boze inwoners deelden schokkende beelden op sociale media van ontbindende lichamen die buiten waren achtergelaten omdat er in de ziekenhuizen, mortuaria en kerkhoven geen plaats meer is.